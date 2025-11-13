JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 8,82EUR auf Tradegate (13. November 2025, 20:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,30
Kursziel alt: 8,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
