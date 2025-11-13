    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bundestag dämpft Anstieg der 'Schienenmaut'

    Für Sie zusammengefasst
    • Gesetzesänderung dämpft Anstieg der Schienenmaut.
    • Eigenkapitalzins von DB InfraGO wird gesenkt.
    • Trassenpreise sollen weniger stark steigen, Ticketpreise stabil.

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Gesetzesänderung soll den Anstieg der sogenannten Schienenmaut dämpfen. Der Bundestag beschloss am Abend eine Regelung, die den Eigenkapitalzins der Bahn-Infrastruktur-Tochter DB InfraGO absenkt. Die Trassenpreise, die Bahnunternehmen für die Nutzung der Schienenwege zahlen müssen, sollen dadurch weniger stark steigen. Das soll auch eine übermäßige Verteuerung der Bahntickets verhindern. Allerdings muss der Bundesrat dieser Regelung ebenfalls noch zustimmen.

    Bei den Trassenpreisen handelt es sich um eine Art Nutzungsgebühr, die die Unternehmen an die DB InfraGO entrichten müssen. Das gilt auch für die bundeseigene Deutsche Bahn. Das Geld fließt unter anderem in die Instandhaltung des Netzes.

    Die Absenkung des Eigenkapitalzinssatzes von 5,2 auf 1,9 Prozent soll nun den Geldbedarf von InfraGO und damit auch die geforderten Trassenpreise sinken lassen. Der Branchenverband "Die Güterbahnen" sprach von einem "Durchbruch für die Schiene". Infrastruktur sei kein Renditeobjekt, sondern das Rückgrat der Transportwende./ax/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
