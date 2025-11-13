    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel

    JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro

    • JPMorgan stuft Enel auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 8,30 Euro bleibt unverändert.
    • Neunmonatszahlen über Erwartungen, Prognose angehoben.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 8,30 Euro
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Das Ergebnis sei auf allen Ebenen solide, schrieb Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den neun Monaten hätten die Ergebnisse leicht über den Erwartungen gelegen. Auch wegen der leicht angehobenen Jahresprognose und einer robusten Barmittelumwandlung geht der Experte am Folgetag von einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung aus./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 8,82 auf Tradegate (13. November 2025, 20:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 91,54 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,06 %/-0,04 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 8,30 Euro

