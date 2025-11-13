Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie stürzt rapide ab - 13.11.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie notiert aktuell bei 179,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -15,95 € entspricht. Die Talfahrt der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 179,25€, mit einem Minus von -8,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -42,50 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -38,42 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,06 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,85 % 1 Monat -24,55 % 3 Monate -42,50 % 1 Jahr -40,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Microstrategy-Aktie, die unter 200 Euro gefallen ist. Anleger äußern Bedenken über die Zukunft des Unternehmens und vergleichen es mit historischen Fehlinvestitionen. Während einige Nutzer nachkaufen, sehen andere die Aktie als überbewertet an. Zudem wird die Rolle von Bitcoin in der Unternehmensstrategie thematisiert, wobei Saylor optimistische Kursprognosen aufstellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 268 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,03 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.