    Preisführer ALDI senkt schon wieder über 15 Molkereiprodukte dauerhaft im Preis (FOTO)

    Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Als erster Lebensmitteleinzelhändler senkt
    ALDI erneut über 15 Molkereiprodukte um bis zu 25 Prozent dauerhaft im Preis.
    Von Sahne über Quark und Skyr bis hin zu Crème fraîche - damit setzt der
    Preisführer ein starkes Zeichen.

    Mit der dauerhaften Preissenkung bei wichtigen Grundnahrungsmitteln setzt ALDI
    als Grundversorger erneut ein wichtiges Preis-Zeichen für die Kund:innen.
    Insbesondere die ALDI Eigenmarken ermöglichen das beste
    Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oftmals sogar
    bessere Alternative zu anderen Marken. Damit beweisen ALDI Nord und ALDI SÜD,
    dass sich Kund:innen jederzeit auf den ALDI Preis verlassen können.

    Diese Molkereiprodukte sind ab dem 14. November um bis zu 30 Cent dauerhaft
    günstiger:

    - MILSANI Skyr, 500 Gramm für 1,19 Euro statt 1,49 Euro (- 30 Cent)
    - MILSANI Skyr Frucht, 500 Gramm für 1,39 Euro statt 1,69 Euro (- 30 Cent)
    - MILSANI Speisequark Magerstufe, 500 Gramm für 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30
    Cent)
    - MILSANI Speisequark 20%, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,79 Euro (- 20 Cent)
    - MILSANI Speisequark 40%, 250 Gramm für 0,69 Euro statt 0,89 Euro (- 20 Cent)
    - MILSANI Laktosefreie H-Sahne, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,15 Euro (- 16
    Cent)
    - MILSANI Schlagsahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI Haltbare Sahne, 200 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI Saure Sahne, 200 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10 Cent)
    - BIO Schmand Naturland, 150 Gramm für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI Haltbarer Schmand, 200 Gramm für 0,79 Euro statt 0,89 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI Crème fraîche, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI Crème fraîche leicht, 200 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10
    Cent)
    - BIO Quark, 250 Gramm für 0,99 Euro statt 1,09 Euro (- 10 Cent)
    - MILSANI frische Schlagsahne, 500 Gramm für 2,69 Euro statt 2,89 Euro (- 20
    Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)
    - BIO Saure Sahne Naturland, 200 Gramm für 0,69 Euro statt 0,85 Euro (- 16 Cent,
    nur bei ALDI SÜD erhältlich)
    - MILSANI Speisequark Magerstufe, 250 Gramm für 0,59 Euro statt 0,69 Euro (- 10
    Cent, nur bei ALDI SÜD erhältlich)

    Pressekontakt:

    Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de
    Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/6158048
    OTS: ALDI




