    RBC stuft ENEL auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Die Neunmonatsergebnisse bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nettogewinn solle nun das bei 6,9 Milliarden Euro liegende obere Ende der Zielspanne übertreffen. Die Konsenserwartung liege aktuell bei 6,94 Milliarden Euro.

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 14:47 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 8,853EUR auf Lang & Schwarz (13. November 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.




