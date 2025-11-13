Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next". Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.

"LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.