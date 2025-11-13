Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an
- Prime Video launcht "LOL Next" als neuen Ableger.
- Hazel Brugger moderiert die Show, startet 2026.
- Format vereint Social-Media-Comedians, Lachen verboten.
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next". Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.
"LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.
Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist "LOL: Last One Laughing" nach Angaben von Prime Video das erfolgreichste deutsche Originalformat des Streaming-Dienstes. Die siebte Staffel werde ebenfalls 2026 erscheinen, weiterhin moderiert von Michael "Bully" Herbig. Comedienne Hazel Brugger, die in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, bringt demnach ihre Erfahrung nun in ihre Rolle als Moderatorin des Spin-Offs ein./sl/DP/he
Ich kann dazu nur sagen, dass wenn angeblich alle in die falsche Richtung fahren, man sich mal selbst Hinterfragen sollte, vielleicht ist man selbst der Falschfahrer. Langfristig konnte man mit der Aktie nie etwas falsch machen. Man darf solche Unternehmen einfach nicht verkaufen, sondern immer nur zukaufen. MSFT, Alphabet und Amazon gehören für mich in diese Kategorie... Die besitze ich seit vielen Jahren und werde sie wahrscheinlich meinen Kindern vererben. Irgendwann wird auch amazon beginnen Dividenden zu zahlen. das sind die neuen Johnson Johnsons...
Apple und Nvidia sehe ich nicht so rosig. Hardware ist immer stimmungsabhängig und die kann schnell mal drehen.
Amazon soars 10% as earnings beat estimates, company posts strong cloud growth
https://www.cnbc.com/2025/10/30/amazon-amzn-q3-earnings-report-2025.html?__source=androidappshare
Here’s how the company did, compared with estimates from analysts polled by LSEG:
Earnings per share: $1.95 vs. $1.57 estimated
Revenue: $180.17 billion vs. $177.8 billion estimated
Wall Street is also looking at other key revenue numbers:
Amazon Web Services: $33 billion vs. $32.42 billion expected, according to StreetAccount
Advertising: $17.7 billion vs. $17.34 billion expected, according to StreetAccount
Revenue in Amazon’s cloud unit accelerated 20.2% during the quarter, blowing past analysts’ expectations of 18.1%. Cloud growth has been a key area of concern for the company, as it faces intensifying pressure from rivals Google and Microsoft, who have posted higher growth rates than Amazon.