    Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an

    Für Sie zusammengefasst
    • Prime Video launcht "LOL Next" als neuen Ableger.
    • Hazel Brugger moderiert die Show, startet 2026.
    • Format vereint Social-Media-Comedians, Lachen verboten.
    Prime Video kündigt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger an
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    GRÜNWALD (dpa-AFX) - Prime Video erweitert sein Comedy-Format "LOL: Last One Laughing" um einen Ableger der erfolgreichen Show unter dem Titel "LOL Next". Das kündigte der dem US-Einzelhändler Amazon gehörende Video-Streaming-Dienst anlässlich der Bambi-Verleihung an. Hazel Brugger, Gewinnerin des Bambi in der Kategorie Comedy, wurde dabei als Moderatorin der neuen Show vorgestellt.

    "LOL Next" soll 2026 auf Prime Video starten. Der Show-Ableger ("Spin-Off") richtet sich nach Angaben des Streaming-Dienstes an Comedy-Fans aller Generationen. Er bringe Social-Media-Comedians zusammen, die versuchen, ihre Mitstreitenden mit Spontaneität und Kreativität zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst die Fassung zu verlieren. Die Regel: Wer einmal lacht, fliegt raus. Gastgeberin Hazel Brugger überwache dabei aus einem Kontrollraum jede Regung und sorge mit Überraschungen für zusätzliche Herausforderungen.

    Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist "LOL: Last One Laughing" nach Angaben von Prime Video das erfolgreichste deutsche Originalformat des Streaming-Dienstes. Die siebte Staffel werde ebenfalls 2026 erscheinen, weiterhin moderiert von Michael "Bully" Herbig. Comedienne Hazel Brugger, die in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, bringt demnach ihre Erfahrung nun in ihre Rolle als Moderatorin des Spin-Offs ein./sl/DP/he

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
