Wirtschaftsweise - Schlechte Noten für die Politik

Straubing (ots) - Die 500 Milliarden Euro werden nicht nur für zusätzlicheInvestitionen verwendet. Man finanziert vielmehr in großem Stil geplanteInvestitionen nicht aus dem Kernhaushalt, sondern verschiebt sie in dasSondervermögen, um Spielraum für Wahlgeschenke (Gastrosteuer, Mütterrente etcetera) zu bekommen, die den Sozialetat weiter aufblähen. Dies ist ein ganzübler Verstoß gegen den Geist der Schuldenaufnahme, weil er denWirtschaftsaufschwung schwächt und damit der kommenden Generation die Schuldenaufbürdet. Aber interessiert das jemanden? Auch dieses Jahresgutachten zeigtwieder: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.