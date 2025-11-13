    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wirtschaftsweise - Schlechte Noten für die Politik

    Straubing (ots) - Die 500 Milliarden Euro werden nicht nur für zusätzliche
    Investitionen verwendet. Man finanziert vielmehr in großem Stil geplante
    Investitionen nicht aus dem Kernhaushalt, sondern verschiebt sie in das
    Sondervermögen, um Spielraum für Wahlgeschenke (Gastrosteuer, Mütterrente et
    cetera) zu bekommen, die den Sozialetat weiter aufblähen. Dies ist ein ganz
    übler Verstoß gegen den Geist der Schuldenaufnahme, weil er den
    Wirtschaftsaufschwung schwächt und damit der kommenden Generation die Schulden
    aufbürdet. Aber interessiert das jemanden? Auch dieses Jahresgutachten zeigt
    wieder: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.

