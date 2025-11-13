Wirtschaft
US-Börsen deutlich schwächer - Keine Euphorie nach Shutdown-Ende
Der Nasdaq 100 ging bei 24.993 Punkten 2,1 Prozent niedriger aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 6.737 Punkten 1,7 Prozent im Minus beendete.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1631 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8598 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.167 US-Dollar gezahlt (-0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,19 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,89 US-Dollar; das waren 18 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
hau mal ruhig deine charts hier rein,die sind gut...hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird, einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Dass du Selbstdarsteller dich mal etwas zurückhältst. Ist ja nicht mehr auszuhalten....
Mein erster Goldkauf war Mitte der Neunziger, damals hat die Feinunze schlappe 500 $ gekostet.
An 1.000 $ hatte ich geglaubt, für mehr wurde ich verlacht ….. 4.000 $ und mehr erschienen selbst mir utopisch ….
Mit dem Gold der alten Inkas und Azteken kann man heute noch zahlen, mit dem meisten Papiergeld nicht mehr. Dieser Spruch hat mich Gold halten lassen….
Im übrigen ist auch der Schweizer Franken eine gute Wertanlage …. CHF / EUR spricht Bände ….📈
Allen Investierten eine gute Zeit !