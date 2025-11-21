    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Frische Konjunkturdaten von Großbritannien, Frankreich, Japan und den USA

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wichtige Termine im wO-Tagesausblick beachten.
    • Konjunkturdaten aus GB, Japan, Frankreich, USA.
    • Gut vorbereitet in den neuen Handelstag starten!
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Ihre wichtigsten Termine - Frische Konjunkturdaten von Großbritannien, Frankreich, Japan und den USA

    Konjunkturdaten

    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/25
    01:30 Uhr, Japan: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 11/25
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 11/25
    09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    15:45 Uhr, USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 21.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:15USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    00:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    00:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    00:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    00:45USAUSAFed's Paulson speech
    00:50JapanJPNExporte (Jahr)
    00:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    00:50JapanJPNGüter-Handelsbilanz Gesamt
    00:50JapanJPNImporte (Jahr)
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    09:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    09:15FrankreichFRAS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:15FrankreichFRAS&P Global PMI Gesamtindex
    09:15FrankreichFRAS&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    12:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied De Guindos spricht
    13:30USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    14:30USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:45USAUSAFed-Mitglied Jefferson spricht
    15:00USAUSAFed's Logan speech
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:55Euro ZoneEUREZB-Mitglied Escrivá spricht
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:40GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Pill spricht
    alle Termine anzeigen »


    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

