Frische Konjunkturdaten von Großbritannien, Frankreich, Japan und den USA

Konjunkturdaten
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 10/25
01:30 Uhr, Japan: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 10/25
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 11/25
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 11/25
09:15 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
15:45 Uhr, USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)
Zeit Land Relev. Termin 00:15 USA Fed-Mitglied Miran Rede 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 00:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 00:45 USA Fed's Paulson speech 00:50 JPN Exporte (Jahr) 00:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 00:50 JPN Importe (Jahr) 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 09:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 09:30 DEU HCOB Composite PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 12:30 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 13:30 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 14:00 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:30 USA Fed-Mitglied Barr spricht 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:45 USA Fed-Mitglied Jefferson spricht 15:00 USA Fed's Logan speech 15:45 USA S&P Global Composite PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:55 EUR EZB-Mitglied Escrivá spricht 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:40 GBR BoE-Mitglied Pill spricht
