    Bundestag verlängert Mautbefreiung für E-Lkw

    • Mautbefreiung für Elektro-Lkw bis 30. Juni 2031.
    • Bundestag fördert E-Mobilität bei Nutzfahrzeugen.
    • Mautsystem künftig auch per Handy-App nutzbar.

    BERLIN (dpa-AFX) - Umweltfreundliche Elektro-Lkw müssen auf Deutschlands Autobahnen auch in den kommenden Jahren keine Maut zahlen. Der Bundestag verlängerte am späten Abend die zum Jahresende auslaufende Mautbefreiung bis zum 30. Juni 2031. Die Sonderregelung war im Dezember 2023 eingeführt worden, um die E-Mobilität bei Nutzfahrzeugen zu fördern.

    Wer nicht von der Straßennutzungsgebühr befreit ist, soll das Maut-System künftig per Handy-App nutzen können. Auch dafür schuf der Bundestag die rechtlichen Voraussetzungen. Statt mit einem im Fahrzeug eingebauten "On-Board-Unit" würde das Einbuchen dann über ein Mobiltelefon und dessen Positionsdaten erfolgen./ax/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
