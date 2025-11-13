Bundestag verlängert Mautbefreiung für E-Lkw

BERLIN (dpa-AFX) - Umweltfreundliche Elektro-Lkw müssen auf Deutschlands Autobahnen auch in den kommenden Jahren keine Maut zahlen. Der Bundestag verlängerte am späten Abend die zum Jahresende auslaufende Mautbefreiung bis zum 30. Juni 2031. Die Sonderregelung war im Dezember 2023 eingeführt worden, um die E-Mobilität bei Nutzfahrzeugen zu fördern.

Wer nicht von der Straßennutzungsgebühr befreit ist, soll das Maut-System künftig per Handy-App nutzen können. Auch dafür schuf der Bundestag die rechtlichen Voraussetzungen. Statt mit einem im Fahrzeug eingebauten "On-Board-Unit" würde das Einbuchen dann über ein Mobiltelefon und dessen Positionsdaten erfolgen./ax/DP/he



