HOYO DE MONTERREY ERWEITERT SEINE KULTIGE LE HOYO LINE MIT DEM GLOBALEN DEBÜT VON LE HOYO DE SAN LUIS

HAVANA, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. stellte die neue Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) am 12. November während einer exklusiven Dinnershow im Alexander Kunz Theater in Deutschland offiziell vor. Die Veranstaltung, die von der Fifth Avenue Products Trading GmbH, dem exklusiven Vertriebspartner von Habanos, S.A. für Deutschland, Österreich und Polen, organisiert wurde, begrüßte über 400 Gäste, darunter Händler, internationale Medien und Aficionados.

Diese neue Habano, die den Namen der Manufaktur Fragancias trägt, ist die jüngste Ergänzung der hochgeschätzten Le Hoyo Serie - einer Linie, die für ihre aromatische Finesse, Komplexität und subtile Eleganz gefeiert wird. Mild im Charakter und sorgfältig „Totally Handmade with Long Filler", wird jede Habano ausschließlich aus Blättern aus San Luis*, Vuelta Abajo* hergestellt - einer Region, die für die Produktion dessen bekannt ist, was als der beste Tabak der Welt gilt.

Die in 10er-Kisten präsentierte Le Hoyo de San Luis (52 x 160 mm) verspricht ein langes und elegantes Raucherlebnis, wobei jeder Zug die raffinierte Ausgewogenheit und den nuancierten Charakter von Hoyo de Monterrey offenbart.

EIN ABEND MIT KUNST, GASTRONOMIE UND AUSSERGEWÖHNLICHEM GESCHMACK

Die Weltpremiere von Le Hoyo de San Luis fiel mit der 15-Jahr-Feier des Alexander Kunz Theaters zusammen - ein einzigartiges kulturelles und gastronomisches Ereignis, bei dem Haute Cuisine auf Weltklasse-Unterhaltung trifft.

Die Gäste wurden mit einem Vier-Gänge-Menü des Sternekochs Alexander Kunz verwöhnt, gefolgt von einem exklusiven Performance-Programm mit preisgekrönten internationalen Künstlern, die ihr Debüt im Theater gaben.