Antaisolar stellt das intelligente Nachführsystem der nächsten Generation AT-Spark vor

XIAMEN, China, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Antaisolar hat sein intelligentes Solar-Nachführsystem der nächsten Generation, AT-Spark , im Rahmen der globalen Produkteinführung „Spark ON" offiziell vorgestellt. AT-Spark wurde für Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab entwickelt und erfüllt die steigende Nachfrage nach höherem Energieertrag und niedrigeren Stromgestehungskosten. Es bietet eine integrierte Lösung, die die Leistung über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg optimiert.

AT-Spark verfügt über ein Multi-Slew-Antriebssystem und eine achteckige Drehmomentstütze, wodurch die Steifigkeit um 40 % und die Festigkeit um 50 % erhöht und gleichzeitig die Materialkosten um 30 % gesenkt werden. Das optimierte Design ermöglicht eine Tracker-Spannweite von 143 m, wodurch der Pfahlverbrauch um 20 % reduziert wird. Mit Schaftoptionen von 145 mm und 170 mm passt sich AT-Spark an unterschiedliche Gelände- und Windbedingungen an.

Das neu patentierte doppelte Kugellager passt sich automatisch an Geländeneigungen an und minimiert so die manuelle Ausrichtung. Sein modulares, schnell zu installierendes Lagergehäuse verbessert die Installationseffizienz um 25 %, verkürzt die Bauzeit erheblich und senkt die Arbeitskosten.

SmartTrail Control System: Mit Intelligenz den ROI steigern

Ausgestattet mit dem SmartTrail-Steuerungssystem integriert AT-Spark den fortschrittlichen Nachführalgorithmus von Antaisolar, um die Modulwinkel auf der Grundlage der direkten, diffusen und reflektierten Sonneneinstrahlung zu optimieren und so den Energieertrag effektiv zu steigern. Das System umfasst vier intelligente Schutzmodi gegen extreme Wetterbedingungen. Es hat 42 extreme Tests bestanden und bietet Schutz gemäß IP65/IK07, Chips in Industriequalität und verschlüsselte Datenkommunikation. Die mobile App, SCADA Station und SCADA Remote ermöglichen Echtzeitüberwachung, Fernsteuerung und intelligentes O&M-Management.

AT-Spark: Eine komplette Lebenszykluslösung

AT-Spark bietet mehr als nur einen Tracker, sondern eine Komplettlösung, die Design, Herstellung, Lieferung, Installation und Kundendienst umfasst. Mit einer globalen Lieferkette, einem 24- bis 48-Stunden-Versand von Ersatzteilen und lokalen Technikteams gewährleistet Antaisolar langfristige Zuverlässigkeit und maximiert den Kundennutzen.

„AT-Spark ist mehr als nur ein Produkt – es ist unsere Vision für die Zukunft von Solarkraftwerken im Versorgungsmaßstab", erklärte Jasmine Huang, CEO von Antaisolar. Wir werden weiterhin mit innovativen, hochwertigen Solarlösungen zu einer grüneren Welt beitragen.

Informationen zu Antaisolar

Antaisolar, Experte für digitale intelligente PV-Montagesystemlösungen, hat weltweit 41,7 GW an Solar-Montagesystemen ausgeliefert und rangiert laut S&P unter den Top 9 der weltweit führenden Anbieter von Nachführsystemen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist Marktführer in Japan, Australien, Chile, Mexiko und Südostasien.

Sehen Sie sich hier das Video zur Markteinführung an: https://www.youtube.com/@Antaisolar-pvmountingsystem

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.antaisolar.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821138/AT_Spark_Tracking_System_Launch_Event.jpg

