    Pressestimme

    'Rheinpfalz' zu strengeren EU-Regelungen für Onlineshops

    • Verbraucher sollen lokale Händler bevorzugen.
    • Strengere EU-Regeln schützen vor Ramschanbietern.
    • Lokale Wirtschaft profitiert von mehr Einkauf vor Ort.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu strengeren EU-Regelungen für: Onlineshops:

    "Zuallererst die Verbraucher haben es in der Hand, sich vor dubiosen Ramschanbietern zu schützen. Sie können häufiger beim Händler vor Ort einkaufen, für den schon jetzt die strengen EU-Gesetze gelten. Das kostet beim Shoppen vielleicht etwas mehr, kommt aber der lokalen Wirtschaft und den Innenstädten zugute, über deren Verödung ja gerne geklagt wird."/DP/jha



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
