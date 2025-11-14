    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Münchner Merkur' zu AfD

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD spielt mit Wählerstimmen in Ost und West.
    • Weidel und Chrupalla widersprechen sich öffentlich.
    • Union nutzt AfD-Äußerungen für eigene Strategie.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu AfD:

    "Wer wie die AfD die Oppositionsbank drücken muss oder will, kann sich viel erlauben, um die Wähler im Westen wie im Osten zu ködern: gleichzeitig für die Wehrpflicht sein (Parteichefin Alice Weidel) und dagegen (Co-Parteichef Tino Chrupalla). Und Putin zur "Deeskalation" mahnen (Weidel) und ihm zujubeln (Chrupalla). Mit seinen wirren Aussagen bei "Lanz", wo er Putin in Schutz nahm und stattdessen die Polen zum Sicherheitsrisiko ausrief, hat der ostdeutsche Malermeister Chrupalla aber selbst für AfD-Verhältnisse die Schmerzgrenze überschritten. Alice Weidel, die starke Frau der AfD, scheint entschlossen, das Problem auf ihre Weise zu lösen - indem sie ihren Ossi-Partner vom Tandem stößt. Die Strategie der Union, die AfD mit dem Vorwurf des Landesverrats vor sich herzutreiben, scheint damit aufzugehen."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
