LANZAJET SCHREIBT GESCHICHTE ALS ERSTES UNTERNEHMEN WELTWEIT, DAS IN EINER KOMMERZIELLEN ANLAGE JET-TREIBSTOFF AUS ETHANOL HERSTELLT UND DAMIT DIE NÄCHSTE GENERATION VON TREIBSTOFFLÖSUNGEN FÜR DIE LUFTFAHRT BEREITSTELLT

CHICAGO und SOPERTON, Ga., 14. November 2025 /PRNewswire/ -- LanzaJet, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Kraftstofftechnologie der nächsten Generation und Kraftstoffhersteller, gab heute bekannt, dass es seine Anlage LanzaJet Freedom Pines Fuels in Soperton, Georgia, USA, vollständig in Betrieb genommen und dort Kraftstoffe produziert hat. Dies ist sowohl die weltweit erste Produktion von Düsentreibstoff unter Verwendung von Ethanol als Rohstoff in einer Anlage im kommerziellen Maßstab als auch die erste nicht auf Erdöl basierende erneuerbare Lösung, die mit den heutigen Flugzeugen kompatibel ist.

LanzaJet's Freedom Pines Fuels erreicht die ASTM-Spezifikationen für die Produktion von Düsentreibstoff und den vollständigen Anlagenbetrieb mit einem Durchbruch, der als Leuchtturm der Hoffnung für Innovatoren, Landwirte, Kraftstoffproduzenten und die Luftfahrt dient.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis von 15 Jahren Forschung und Entwicklung, Zusammenarbeit, Investitionen und Skalierung und stellt einen entscheidenden Durchbruch für die Luftfahrtindustrie dar, da er belegt, dass Ethanol in kommerziellem Maßstab in Düsentreibstoff umgewandelt werden kann. Da der HEFA-Prozess für Bioöl voraussichtlich bald eine Sättigungsgrenze hinsichtlich verfügbarer und geeigneter Rohstoffe erreichen wird, hat die firmeneigene Alcohol-to-Jet-Technologie (ATJ) von LanzaJet nun die nächste Generation der Technologie für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) erschlossen, die in nahezu allen Regionen der Welt einsetzbar ist und von der Branche dringend benötigt wird.

„Der heutige Tag zeigt, was erreicht werden kann, wenn Innovation, Belastbarkeit, Einfallsreichtum und Teamarbeit zusammenkommen, um groß zu denken und eine neue Branche zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern und globales Wachstum zu ermöglichen", sagte Jimmy Samartzis, Chief Executive Officer von LanzaJet. „Dies ist ein bedeutender Meilenstein für LanzaJet und unsere Investoren und ein großer Erfolg für die globale Luftfahrt – möglicherweise ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Unsere Geschichte bei LanzaJet ist geprägt von Einfluss – wir haben eine neue Branche aufgebaut, Werte geschaffen und unsere Verpflichtungen erfüllt, ungeachtet der Hindernisse, die sich uns in den Weg stellten. Wir befinden uns derzeit in einer einzigartigen Position, dank unserer Technologie und unserem operativen Know-how, um diese globale Branche in den kommenden zehn Jahren zu prägen."