    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Creditreform veröffentlicht neuen 'Schuldneratlas'

    Für Sie zusammengefasst
    • Creditreform veröffentlicht Schuldneratlas 2025.
    • Prognose: Zahl überschuldeter Menschen steigt wieder.
    • 2024: Rückgang auf 5,56 Millionen Überschuldete.

    NEUSS (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Freitag um 10.00 Uhr ihren neuen "Schuldneratlas". Für 2025 haben die Experten bereits vor einiger Zeit vorhergesagt, dass die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland wieder steigen dürfte.

    Im vergangenen Jahr war hingegen ein Rückgang verzeichnet worden. Die Zahl der Betroffenen lag bei rund 5,56 Millionen - etwa 94.000 weniger als 2023. Damit waren 8,09 Prozent der Erwachsenen hierzulande überschuldet. Zur Begründung hieß es damals, die ausgeprägte Sparneigung habe die Zahl der Fälle sinken lassen. Bereits in den Jahren zuvor hatte die Überschuldung abgenommen.

    Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus./cr/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Creditreform veröffentlicht neuen 'Schuldneratlas' Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Freitag um 10.00 Uhr ihren neuen "Schuldneratlas". Für 2025 haben die Experten bereits vor einiger Zeit vorhergesagt, dass die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland wieder …