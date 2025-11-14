Tribesigns lanciert umfassende Beleuchtungslinie für Zuhause

Das Debüt der Beleuchtungsserie von Tribesigns markiert den Höhepunkt jahrelanger engagierter Forschung und Entwicklung. Geleitet von einer nutzerzentrierten Philosophie und strengen Qualitätsstandards hat Tribesigns eine umfassende und vielfältige Kollektion von Beleuchtungsprodukten geschaffen, die Funktionalität und Designästhetik in Einklang bringen. Die erste Beleuchtungsserie der Marke wurde mit Bedacht entworfen, um das tägliche Leben zu bereichern und gleichzeitig praktische und emotionale Bedürfnisse zu erfüllen.

NEW YORK, 14.November 2025 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit renommierter Möbelhersteller und Einzelhändler, freut sich, die Einführung einer neuen Produktlinie bekannt zu geben - einer Beleuchtungsserie, die den vielschichtigen Lebensstil und die funktionalen Bedürfnisse der Nutzer erfüllt.

Die neu eingeführte Beleuchtungskollektion von Tribesigns umfasst ein reichhaltiges und vielfältiges Sortiment an Einbauleuchten, Kronleuchtern, Pendelleuchten, Lampen, Waschtischleuchten, Wandleuchtern, Deckenventilatoren und Außenwandleuchten. Zusammen beleuchten diese Designs jeden Winkel des Hauses und verbreiten ein warmes, sanftes Licht, das an die Frühlingssonne erinnert.

"Unsere neuen Beleuchtungsprodukte eignen sich für alle Wohnbereiche, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Esszimmer, Bad und Arbeitszimmer", so Peter Wang, CEO von Tribesigns. "Sie verbinden auf perfekte Weise Funktionalität mit Designästhetik und erfüllen nicht nur die grundlegenden Beleuchtungsanforderungen, sondern befriedigen auch die inneren emotionalen Bedürfnisse der Nutzer - einschließlich der räumlichen visuellen Umgestaltung, der Anpassung von Stimmung und Zustand sowie des Ausdrucks des persönlichen Stils. Wie die Möbelserie von Tribesigns sind auch die meisten unserer Beleuchtungsprodukte einzigartig gestaltet und nicht anderswo auf dem Markt zu finden."

Mit dem Slogan Lighting Designed for Life" für die neue Serie bekräftigt Tribesigns sein Engagement, hochwertige Beleuchtung zu liefern, die Funktionalität und Ästhetik vereint - und dabei die Qualität des täglichen Lebens insgesamt steigert.

Die Beleuchtungsserien von Tribesigns stellen eine strategische Ergänzung zu den bestehenden Wohn- und Büromöbelprodukten dar. Das ursprüngliche Ziel, warme, komfortable Wohnräume für einen breiten Nutzerkreis zu schaffen, bleibt bestehen und dient auch weiterhin als Leitprinzip für die laufenden Bemühungen.

Über Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Unter dem Slogan Designed For Life" dreht sich die Philosophie des Unternehmens um die Vielfalt der persönlichen Lebensstile und die Bedeutung umweltfreundlicher Entscheidungen.

Tribesigns ist weithin bekannt für sein unverwechselbares und elegantes Möbeldesign. Viele der neuesten Modelle sind exklusiv für die Marke und bieten einzigartige Stücke, die Individualität, Handwerkskunst und zeitlosen Stil vereinen.

