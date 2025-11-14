    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Staatlicher Zuschuss zu Übertragungsnetzkosten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag beschließt 6,5 Mrd. Euro Zuschuss für Stromnetze.
    • Netzentgelte sinken für Haushalte und Unternehmen.
    • Privatkunden sparen im Schnitt 17%, Gewerbe über 20%.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Stromkunden beschlossen. Den Betreibern der Übertragungsnetze wird im kommenden Jahr ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro gewährt. Dieser Parlamentsbeschluss vom späten Abend soll dafür sorgen, dass die Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen sinken.

    Einer Regierungsprognose zufolge winkt Privatkunden im bundesweiten Durchschnitt eine 17-prozentige Entlastung. Die Ersparnis für Gewerbe- und Industriekunden soll im Schnitt über 20 Prozent liegen. Allerdings rechnen Experten mit deutlichen regionalen Unterschieden./ax/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Staatlicher Zuschuss zu Übertragungsnetzkosten Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Stromkunden beschlossen. Den Betreibern der Übertragungsnetze wird im kommenden Jahr ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro gewährt. Dieser Parlamentsbeschluss vom späten Abend soll …