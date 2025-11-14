Staatlicher Zuschuss zu Übertragungsnetzkosten
Für Sie zusammengefasst
- Bundestag beschließt 6,5 Mrd. Euro Zuschuss für Stromnetze.
- Netzentgelte sinken für Haushalte und Unternehmen.
- Privatkunden sparen im Schnitt 17%, Gewerbe über 20%.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine finanzielle Entlastung von Stromkunden beschlossen. Den Betreibern der Übertragungsnetze wird im kommenden Jahr ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro gewährt. Dieser Parlamentsbeschluss vom späten Abend soll dafür sorgen, dass die Netzentgelte für private Haushalte und Unternehmen sinken.
Einer Regierungsprognose zufolge winkt Privatkunden im bundesweiten Durchschnitt eine 17-prozentige Entlastung. Die Ersparnis für Gewerbe- und Industriekunden soll im Schnitt über 20 Prozent liegen. Allerdings rechnen Experten mit deutlichen regionalen Unterschieden./ax/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen