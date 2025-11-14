    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Rekordsitzung im Bundestag

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag bricht Sitzungsrekord der Legislaturperiode.
    • Sitzung begann Donnerstag, endete Freitag um 1.42 Uhr.
    • AfD zweifelt Beschlussfähigkeit, namentliche Abstimmung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat seinen eigenen Sitzungsrekord für die laufende Legislaturperiode gebrochen. Die Plenarsitzung, die am Donnerstag um 9.00 Uhr begonnen hatte, wurde von Parlamentsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) erst am Freitagmorgen um 1.42 Uhr beendet. Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Juni überboten, als die Bundestagssitzung bis 0.29 Uhr gedauert hatte.

    Zusätzlich in die Länge gezogen wurde die Sitzung, weil die AfD zu mitternächtlicher Stunde die Beschlussfähigkeit des Parlaments anzweifelte. Damit der Bundestag als beschlussfähig gilt, muss nämlich formal mehr als die Hälfte der 630 Abgeordneten anwesend sein. Bei der daraufhin angesetzten namentlichen Abstimmung über das Tierarzneimittelgesetz wurde die notwendige Untergrenze erreicht. Die Sitzungsunterbrechung während der Abstimmung zögerte den Feierabend der Parlamentarier allerdings hinaus./ax/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
