Allianz: Rekordergebnis von 17 Mrd. Euro erwartet!
Die Allianz SE peilt für 2025 ein Rekordergebnis an: Mit einem operativen Gewinn von mindestens 17 Milliarden Euro übertrifft der Versicherungsgigant seine eigenen Erwartungen.
Foto: Peter Kneffel - dpa
- Allianz SE erwartet für das Gesamtjahr 2025 ein operatives Ergebnis von mindestens 17 Milliarden Euro, am oberen Ende des Zielkorridors von 16 Milliarden Euro, plus oder minus 1 Milliarde Euro.
- Im dritten Quartal 2025 stieg das operative Ergebnis um 12,6 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro, wobei das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft besonders stark beitrug.
- Das gesamte Geschäftsvolumen der Allianz erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2025 um 8,5 Prozent auf 141,2 Milliarden Euro.
- Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 10,5 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro.
- Die Solvency-II-Kapitalisierungsquote der Allianz blieb mit 209 Prozent auf einem starken Niveau.
- Das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro wurde bis September 2025 vollständig umgesetzt.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse 3Q 2025, bei Allianz ist am 14.11.2025.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.088,00PKT (+0,12 %).
