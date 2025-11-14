Brockhaus Technologies: Umsatz +3,6% in 9M 2025, Prognose bestätigt!
Brockhaus Technologies AG setzt auf Wachstum und strategische Investitionen. Mit einem Umsatzplus und stabilen Prognosen blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Bikeleasing expandiert international und stärkt seine Position durch strategische Partnerschaften.
- Brockhaus Technologies AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Umsatzwachstum von +3,6% auf € 182 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,8%.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert mit erwarteten Umsatzerlösen von € 225 Mio. bis € 235 Mio. und einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio.
- Bikeleasing investiert in eine langfristige Wachstumsstrategie und erzielte Umsatzerlöse von € 160 Mio. (+6,1% im Vergleich zum Vorjahr) mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 31,7%.
- IHSE steigerte die Rohertragsmarge durch ein wachsendes Geschäft im Bereich Government & Defense, obwohl die Umsatzerlöse um -12,0% auf € 21 Mio. sanken.
- Die Nettoverschuldung des Konzerns liegt mit 0,99x des bereinigten LTM EBITDA deutlich unter dem Zielwert von 2,5x.
- Bikeleasing expandiert international und beteiligt sich am US-Unternehmen Ridepanda, um Synergien zu schaffen und das Geschäftsmodell in den USA zu etablieren.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,425EUR das entspricht einem Plus von +0,20 % seit der Veröffentlichung.
