Swiss Re: 4 Mrd. USD Gewinn in 9 Monaten 2025!

Swiss Re beeindruckt mit einem starken finanziellen Ergebnis in den ersten neun Monaten 2025. Mit einem Gewinn von 4,0 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite von 22,5% setzt das Unternehmen Maßstäbe. Die Sparte Property & Casualty Reinsurance glänzt mit einem Gewinn von 2,3 Mrd. USD und einem Schaden-Kosten-Satz von 77,6%. Corporate Solutions steuert 693 Mio. USD Gewinn bei und zeigt einen Schaden-Kosten-Satz von 87,1%. Obwohl Life & Health Reinsurance mit 1,1 Mrd. USD Gewinn unter den Erwartungen bleibt, zeigt sich Swiss Re insgesamt robust. Mit einer Kapitalrendite von 4,1% und einer SST-Quote von 268% bleibt die Kapitalausstattung beeindruckend.

