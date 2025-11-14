Swiss Re: 4 Mrd. USD Gewinn in 9 Monaten 2025!
Swiss Re beeindruckt mit einem starken finanziellen Ergebnis in den ersten neun Monaten 2025. Mit einem Gewinn von 4,0 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite von 22,5% setzt das Unternehmen Maßstäbe. Die Sparte Property & Casualty Reinsurance glänzt mit einem Gewinn von 2,3 Mrd. USD und einem Schaden-Kosten-Satz von 77,6%. Corporate Solutions steuert 693 Mio. USD Gewinn bei und zeigt einen Schaden-Kosten-Satz von 87,1%. Obwohl Life & Health Reinsurance mit 1,1 Mrd. USD Gewinn unter den Erwartungen bleibt, zeigt sich Swiss Re insgesamt robust. Mit einer Kapitalrendite von 4,1% und einer SST-Quote von 268% bleibt die Kapitalausstattung beeindruckend.
- Swiss Re erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen Gewinn von 4,0 Mrd. USD, was einer Eigenkapitalrendite von 22,5% entspricht.
- Die Geschäftseinheit Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) verzeichnete einen Gewinn von 2,3 Mrd. USD mit einem Schaden-Kosten-Satz von 77,6%.
- Corporate Solutions erzielte einen Gewinn von 693 Mio. USD und einen Schaden-Kosten-Satz von 87,1%.
- Life & Health Reinsurance (L&H Re) erreichte einen Gewinn von 1,1 Mrd. USD, liegt jedoch unter dem Zielwert für das Gesamtjahr.
- Die Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von Swiss Re betrug 4,1%, und die Umlaufrendite lag ebenfalls bei 4,1%.
- Die Kapitalausstattung von Swiss Re ist stark, mit einer geschätzten SST-Quote von 268% per 1. Oktober 2025.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Re ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Swiss Re lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 166,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 166,48EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
