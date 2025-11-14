Beeindruckendes Sonova Holding: Umsatz- und Gewinnsprung übertrifft den Markt deutlich
Sonova trotzt Wechselkursen mit starkem Wachstum und plant strategische Anpassungen für eine kundenorientierte Zukunft.
- Sonova verzeichnete im ersten Halbjahr 2025/26 ein Umsatzwachstum von 4,9% in Lokalwährungen, jedoch einen Rückgang von 1,0% in Schweizer Franken aufgrund ungünstiger Wechselkurse.
- Der normalisierte EBITA stieg um 16,0% in Lokalwährungen auf CHF 316,1 Mio., was eine Margenverbesserung um 1,8 Prozentpunkte in Lokalwährungen darstellt.
- Sonova plant organisatorische Veränderungen ab dem 17. November 2025, um die Kundenorientierung und regionale Reaktionsfähigkeit zu verbessern, insbesondere in Regionen mit hohem Potenzial wie dem asiatisch-pazifischen Raum.
- Das Hörgeräte-Segment erzielte einen Umsatz von CHF 1‘683,2 Mio., was einem Anstieg von 5,7% in Lokalwährungen entspricht, während das Cochlea-Implantate-Segment einen Umsatzrückgang von 4,8% in Lokalwährungen verzeichnete.
- Der Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 241,2 Mio., während der operative Free Cash Flow auf CHF 68,9 Mio. sank.
- Sonova erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 weiterhin einen Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 5-9% und ein Wachstum des normalisierten EBITA von 14-18%, unter der Annahme konstanter Wechselkurse.
