Nagarro SE: Kapitalherabsetzung & Aktienrückkauf bis 20 Mio. €

Nagarro SE setzt auf strategische Finanzoptimierung: Kapitalherabsetzung und neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Durch Einziehung von 75 % der eigenen Aktien sinkt das Grundkapital um 853.688 Euro. Ein Rückkauf von bis zu 450.000 Aktien ist geplant. Zwischen November 2025 und Februar 2026 sollen Aktien im Wert von bis zu 20 Millionen Euro über die Börse erworben werden.

