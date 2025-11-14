Nagarro SE: Kapitalherabsetzung & Aktienrückkauf bis 20 Mio. €
Nagarro SE setzt auf strategische Finanzoptimierung: Kapitalherabsetzung und neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Durch Einziehung von 75 % der eigenen Aktien sinkt das Grundkapital um 853.688 Euro. Ein Rückkauf von bis zu 450.000 Aktien ist geplant. Zwischen November 2025 und Februar 2026 sollen Aktien im Wert von bis zu 20 Millionen Euro über die Börse erworben werden.
- Der Vorstand der Nagarro SE hat eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien beschlossen, wodurch das Grundkapital um 853.688 Euro auf 12.922.297 Euro sinkt.
- Rund 75 % der derzeit gehaltenen eigenen Aktien (853.688 Aktien) werden eingezogen.
- Ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro wurde ebenfalls beschlossen.
- Die Gesellschaft darf bis zum 29. Juni 2030 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des bestehenden Grundkapitals erwerben.
- Insgesamt sollen bis zu 450.000 Aktien zurückgekauft werden, was etwa 3,27 % des bisherigen und 3,48 % des nach der Einziehung herabgesetzten Grundkapitals entspricht.
- Der Rückkauf erfolgt voraussichtlich vom 24. November 2025 bis zum 28. Februar 2026 und wird über die Börse durchgeführt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nagarro ist am 14.11.2025.
