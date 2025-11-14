Richemont steigert Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet
- Umsatz von Richemont im H1 um 5% auf 10,6 Mrd. Euro gestiegen.
- Schmuckverkauf wuchs um 9%, Uhrenbereich schwächelte.
- Betriebsgewinn stieg um 7% auf 2,36 Mrd. Euro.
GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr klar den Umsatz gesteigert. Während der Schmuckverkauf zulegte, schwächelte der Uhrenbereich. Die Genfer Gesellschaft schnitt insgesamt operativ deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Im ersten Halbjahr 2024/25 (per Ende September) stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 10 Prozent.
Der Schmuckbereich legte um 9 Prozent auf 7,75 Milliarden Euro zu, während das Uhrengeschäft um 6 Prozent auf 1,56 Milliarden zurückging. Die Gruppe sei insgesamt in allen Marktregionen organisch bis auf Japan gewachsen, hieß es. Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im ersten Halbjahr um 7 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro, wobei die Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 22,2 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,8 Milliarden Euro. Das waren vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Mit den vorgelegten Zahlen, bei denen die Ende April 2025 verkaufte Online-Sparte bereits herausgerechnet ist, hat Richemont die Analystenerwartungen übertroffen. Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/26 kommunizierte Richemont wie üblich nicht./ys/mk/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 174,9 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +11,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,68 %.
Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 100,84 Mrd..
CIE Financiere Richemont zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2441. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,10CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 190,00CHF was eine Bandbreite von -22,70 %/+1,29 % bedeutet.