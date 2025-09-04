Nagarro: Starkes Q3 2025 mit 9,4% Umsatzplus & Aktienrückkauf!
Nagarro SE beeindruckt mit einem soliden Wachstum im dritten Quartal 2025, das durch beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen sowie strategische Aktienrückkäufe untermauert wird.
Foto: adobe.stock.com
- Nagarro SE verzeichnete im Q3 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 9,4% im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Umsatz von 254,6 Mio. EUR.
- Das bereinigte EBITDA stieg um 27,2% auf 44,0 Mio. EUR, was einer Marge von 17,3% entspricht.
- Der Gross Profit erhöhte sich auf 84,2 Mio. EUR, was eine Gross Margin von 33,1% bedeutet.
- Im Zeitraum von Januar bis September 2025 betrugen die Umsatzerlöse 753,4 Mio. EUR, ein Anstieg von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Unternehmen plant die Einziehung von 853.688 eigenen Aktien und den Rückkauf von bis zu 450.000 Aktien im Wert von maximal 20 Mio. EUR.
- Die Mitarbeiterzahl stieg im Q3 2025 um 233 auf insgesamt 17.680 Beschäftigte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Nagarro ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Nagarro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,02 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,14EUR das entspricht einem Plus von +5,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.207,50PKT (+0,11 %).
