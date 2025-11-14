Platin - Hat die Jahresendrallye bereits begonnen?

Der Preis für eine Feinunze Platin notiert wieder über 1.600 US-Dollar. Damit erreichte der Kurs nicht nur ein 3-Wochenhoch, sondern gibt auch Anlass zu der Erwartung, dass die im Oktober gestartete Korrektur bereits beendet sein könnte. Noch ist diese Annahme nicht mehr als eine Arbeitshypothese für Trader und Investoren, denn frei ist die Bahn für weitere Kursanstiege erst dann, wenn das Mitte Oktober erreichte Hoch bei 1.731,7 US-Dollar wieder erreicht und nachhaltig überwunden wird.

Die Chancen dazu sind allerdings gegeben, denn Platin, das von Natur aus eines der seltensten und damit auch edelsten Metalle ist, befindet sich weiterhin in einem Defizit. Die Nachfrage aus der Industrie ist hoch und ausgelöst durch den massiven Preisanstieg von rund 70 Prozent seit Anfang Januar, werden auch immer mehr Investoren auf das Edelmetall aufmerksam.

