    Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz profitiert von geringen Katastrophenschäden.
    • Operativer Gewinn steigt um fast 13 Prozent.
    • Gewinn für Aktionäre erreicht 2,85 Milliarden Euro.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz hat wie andere Versicherer im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden profitiert. Im dritten Quartal kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern lediglich 60 Millionen Euro und damit nicht einmal ein Zehntel so viel wie ein Jahr zuvor. Auch deshalb sprang der operative Gewinn um fast 13 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro nach oben, wie die Allianz am Freitag in München mitteilte. Bereits am Vorabend hatte der Vorstand sein Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro nach oben gesetzt.

    Unter dem Strich entfiel auf die Allianz-Aktionäre im dritten Quartal ein Gewinn von 2,85 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem das Schaden- und Unfallgeschäft warf mehr ab, aber auch die Lebens- und Krankenversicherung und das Fondsgeschäft von Pimco und Allianz Global Investors legten zu. So flossen den Fonds der beiden Fondsgesellschaften im dritten Quartal unter dem Strich 51 Milliarden Euro an frischem Geld von Anlegern zu./stw/stk

    Allianz

    +0,88 %
    +5,44 %
    +1,22 %
    +1,42 %
    +30,95 %
    +85,22 %
    +93,93 %
    +142,38 %
    +561,88 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 364,1 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+17,33 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
