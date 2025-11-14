Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz
- Allianz profitiert von geringen Katastrophenschäden.
- Operativer Gewinn steigt um fast 13 Prozent.
- Gewinn für Aktionäre erreicht 2,85 Milliarden Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz hat wie andere Versicherer im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden profitiert. Im dritten Quartal kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Dax-Konzern lediglich 60 Millionen Euro und damit nicht einmal ein Zehntel so viel wie ein Jahr zuvor. Auch deshalb sprang der operative Gewinn um fast 13 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro nach oben, wie die Allianz am Freitag in München mitteilte. Bereits am Vorabend hatte der Vorstand sein Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro nach oben gesetzt.
Unter dem Strich entfiel auf die Allianz-Aktionäre im dritten Quartal ein Gewinn von 2,85 Milliarden Euro, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Vor allem das Schaden- und Unfallgeschäft warf mehr ab, aber auch die Lebens- und Krankenversicherung und das Fondsgeschäft von Pimco und Allianz Global Investors legten zu. So flossen den Fonds der beiden Fondsgesellschaften im dritten Quartal unter dem Strich 51 Milliarden Euro an frischem Geld von Anlegern zu./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 364,1 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+17,33 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.
...welch Wunder ...bei ständig exorbitant steigenden Versicherungsprämien in allen Segmenten...man sollte den Versicherungen und damit meine ich alle , insbesondere auch den Krankenversicherungen, mal so langsam ihre Grenzen aufzeigen....die Prämien sind nämlich für viele Menschen bald nicht mehr zahlbar..
Ich hatte das beim letzten Mal/letztes Jahr um die Zeit mal abgeschätzt. Wenn die Allianz 17mrd Ergebnis macht, kommen davon rund x% als „bereinigter Jahresüberschuss für Anteilseigner“ an, der dann für Dividende und ARP‘s zur Verfügung steht, gemäß der festgelegten Ausschüttungsquoten.
In welcher Höhe noch verschiedene Posten vom operativen Ergebnis abgezogen wird, ist schwer schätzbar, Anhaltspunkte könnten schonmal die Quartalsberichte bieten. (Überleitung ist klassisch Operatives ErgebniS abzgl. Nicht-operative Erträge/Aufwendungen (wie Restruktur., Sondereffekte) und Finanzierungskosten, dann Steuern, dann abzgl. Ergebnis für andere Gesellschafter, dann haben wir den „für Anteilseigner zur Verfügung stehender JÜ“