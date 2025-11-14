    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Dax etwas höher erwartet

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.066 Punkte. In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax gut zwei Prozent zugelegt. Vor der recht scharfen Korrektur am Donnerstag waren es sogar bis zu 3,7 Prozent. Die Rally Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wurden nun aber erst einmal ausgebremst von Gewinnmitnahmen in den USA. Hier hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch bereits einen neuen Höchststand erreicht. Die Berichtssaison liegt hier und da in den letzten Zügen. Im Fokus stehen wohl Siemens Energy nach ihrer Prognoseerhöhung für 2027/28 vom späten Vorabend. Analysten sehen nun immensen Spielraum für die Markterwartungen. Die Aktien kletterten nachbörslich fast bis auf 109 Euro - fast 8 Prozent über den Xetra-Schluss.

    USA: - VERLUSTE - An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag erst einmal Kasse gemacht. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft. Der Dow verlor 1,65 Prozent auf 47.457,22 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder deutlich unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der Dow besser entwickelt als seine Indexkollegen. Am Donnerstag im Vergleich sackte der technologielastige Auswahlindex sackte um 2,05 Prozent auf 24.993,46 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,66 Prozent auf 6.737,49 Punkte.

    ASIEN: - VERLUSTE - Im Sog schwacher US-Börsen haben die wichtigsten Aktienmärkte Asiens am Freitag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 1,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,8 Prozent abgab.

    ^
    DAX 24.041,62 -1,39%
    XDAX 24.077,37 -1,46%
    EuroSTOXX 50 5.742,79 -0,77%
    Stoxx50 4.849,91 -0,66%

    DJIA 47.457,22 -1,65%
    S&P 500 6.737,49 -1,66%
    NASDAQ 100 24.993,46 -2,05%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,84 -0,02% °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1645 0,10%
    USD/Yen 154,43 -0,07%
    Euro/Yen 179,84 0,03%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 97.472 -2,15%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 64,01 +1,02 USD WTI 59,72 +1,03 USD °

    /mis

    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene Werte
