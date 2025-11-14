Bechtle: Starkes Comeback auf dem Wachstumspfad!

Bechtle verzeichnet im dritten Quartal 2025 ein Geschäftsvolumenwachstum von 8,4 % auf 2.048,7 Mio. € und ein Umsatzwachstum von 5,1 % auf 1.588,2 Mio. €.

Das internationale Geschäft von Bechtle wächst um 17,0 %, während das Vorsteuerergebnis (EBT) um 2,4 % auf 80,5 Mio. € steigt.

Die Zahl der Mitarbeitenden bei Bechtle stieg aufgrund von Akquisitionen um 4,4 % auf 16.300, während die organische Mitarbeitendenzahl leicht um 1,6 % sank.

Der operative Cashflow von Bechtle zeigt eine positive Entwicklung und liegt nach neun Monaten bei 149,1 Mio. €, trotz eines Rückgangs der Liquidität um 29,0 % im Vergleich zum Jahresende 2024.

Bechtle bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025, erwartet jedoch ein ambitioniertes EBT-Wachstum von knapp 25 % im vierten Quartal, um die Jahresziele zu erreichen.

Besonders hohe Wachstumsraten im Geschäftsvolumen wurden in den Regionen BeNeLux, Großbritannien und Spanien erzielt, während auch in Deutschland, Frankreich und der Schweiz positive Entwicklungen zu verzeichnen sind.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Bechtle ist am 14.11.2025.

Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,21EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,72 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,43EUR das entspricht einem Plus von +0,61 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.758,08PKT (+0,29 %).





