Bechtle übertrifft Erwartungen und bestätigt Jahresziele - Schlussspurt erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 36,33 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +16,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +11,97 %/+21,92 % bedeutet.