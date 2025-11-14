Swiss Re legt dank geringer Katastrophenschäden Gewinnsprung hin
- Geringe Katastrophenschäden steigern Swiss Re Gewinn.
- Gewinn von 4 Mrd. USD, 85% mehr als im Vorjahr.
- Rückversicherungsumsatz um 5% auf 32 Mrd. USD gesunken.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Geringe Katastrophenschäden im Sommer haben auch dem Rückversicherer Swiss Re zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen. Trotz der teuren Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar verdiente der Schweizer Konzern in den ersten neun Monaten gut vier Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd Euro) und damit 85 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Zürich mitteilte. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Rückversicherer damit "auf sehr gutem Weg", um in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu erreichen.
Mit ihrem Gewinn der ersten neun Monate übertraf die Swiss Re die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die anderen großen Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück hohe Gewinne aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die Hannover Rück hob in der Folge auch ihr Gewinnziel für 2025 an. Gleiches tat am Donnerstagabend der Münchner Erstversicherer Allianz .
Unterdessen meldete die Swiss Re wie die anderen Rückversicherer rückläufige Einnahmen: Der Rückversicherungsumsatz schrumpfte in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 364,1 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,53 %/+17,33 % bedeutet.