    UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktien sei etwas übertrieben, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem Management im Anschluss an Kapitalmarkttag und Zwischenbericht. Der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries seien wahrlich enttäuschend. Ersterer betreffe allerdings vornehmlich Healthineers, so der Experte. Zudem sei der Ausblick für Digital Industries eher konservativ. Für viel entscheidender hält Kukhnin, dass Siemens mit den Schritten zur Siemens-Health-Abspaltung auch den Weg zu einer Neubewertung der Siemens-Aktie bereitet hat./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 229,5EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 255
    Kursziel alt: 255
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


