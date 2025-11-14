Dieser Warren-Buffett-Wert könnte noch heute auf ein neues Rekordhoch klettern!

Seine Anteile an Nu Holdings hat Warren Buffett zwar bereits im Mai vollständig verkauft, aber der anhaltende Geschäftserfolg des brasilianischen Finanzdienstleisters zeigt einmal mehr, welches Gespür der Altmeister bei der Auswahl seiner Beteiligungen immer wieder bewiesen hat.

Um 50,5 Prozent ist die Aktie in diesem Jahr bereits geklettert, doch das könnte noch nicht das Ende gewesen sein, denn das Unternehmen hat am Donnerstagabend ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgelegt. Nach einem Plus von 3 Prozent im nachbörslichen Handel ist ein neues Allzeithoch nur noch weitere 3 Prozent entfernt.

Erlöse und Neukundenzahlen legen kräftig zu

Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um 41,8 Prozent auf 4,17 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Dabei spielte die Neukundengewinnung einmal mehr eine entscheidende Rolle. Im Vergleich zum Vorquartal konnten 4 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen werden.

Insgesamt 127 Millionen User verzeichnet der Konzern insgesamt, die meisten davon in Brasilien. Dort liegt die Marktdurchdringung inzwischen bei 61 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. In Zukunft dürfte sich Nu Holdings daher vor allem auf den Ausbau seiner Geschäfte in Mexiko und Kolumbien konzentrieren. Hier liegen die Nutzungsraten bei 14 beziehungsweise 10 Prozent.

Auch der Nettogewinn steigt weiter stark

Der bereinigte Nettoertrag landete bei 829 Millionen US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Einmal- und Sondereffekten erzielte Nu Holdings ein Periodenergebnis von 782,7 Millionen US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Vorjahresergebnis einem (währungsbereinigten) Anstieg von 18 Prozent.

Pro Aktie erzielte das Unternehmen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) einen Gewinn von 0,16 US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 1 Cent und das Vorjahresergebnis um 5 Cent übertroffen werden. Eine robuste Nachfrage nach Kreditprodukten, höhere Kreditkartenumsätze sowie ein Anstieg der Einlagen auf Zinskonten trugen zur guten Ertragslage bei.

Die Aktie hat ein neues Allzeithoch fest im Blick

Über das starke Abschneiden zeigten sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse erfreut. Die Aktie kletterte um 3 Prozent. Das genügte allerdings nicht, um die Verluste von 3,7 Prozent im regulären Handel wieder auszugleichen. Auch die Anteile von Nu Holdings waren in einem schwachen Gesamtmarktumfeld unter Druck geraten.

Mit einem Kurs oberhalb von 16 US-Dollar hat die Aktie ihr erst vor wenigen Tagen bei 16,55 US-Dollar markiertes Allzeithoch weiter fest im Blick. Sollten die am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen weitere Käuferinnen und Käufer finden und sich auch der Gesamtmarkt wieder freundlicher präsentieren, könnte noch vor dem Wochenende ein frisches Rekordhoch markiert werden. Die hohe Trendstärke, ohne dass die Aktie bereits überkauft wäre, lässt ein solches Szenario jedenfalls zu.

Fazit: Bewertungsaufschläge gehen in Ordnung, bei Schwäche zugreifen!

Mit Blick auf die Bewertung ist die Aktie kein Schnäppchen. Für das laufende Geschäftsjahr ist Nu Holdings mit einem KGV von 27,4 bewertet, für 2026 ist das 19,6-Fache der erwarteten Gewinne eingepreist – das sind Werte, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegen.

Das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum rechtfertigt jedoch deutliche Bewertungsaufschläge. Das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis (PEG) liegt mi 0,69 deutlich unter einem Wert von 1, der in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Daher sehen auch Analystinnen und Analysten die Aktie noch nicht am Ende ihrer Reise. Im Mittel wird ein fairer Wert von 17,59 US-Dollar genannt.

Solange das Wachstum hoch bleibt und Nu Holdings auch andere Märkte zu erschließen beginnt, bleibt die Aktie an schwachen Tagen ein Kauf.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nu Holdings Limited Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 13,70EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.