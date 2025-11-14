IT-Dienstleister Nagarro verdient mehr - Aktienrückkauf
- Umsatz im Q3 um 4,8% auf 254,6 Mio. Euro gestiegen.
- Ebitda-Marge verbessert sich auf 17,3%, Gewinn steigt.
- Aktienrückkaufprogramm über 20 Mio. Euro beschlossen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Zudem will das Unternehmen das Kapital der Gesellschaft durch Einziehung eigener Aktien herabsetzen. Beschlossen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf 254,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse belief sich das Plus auf 9,4 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um mehr als ein Viertel auf 44 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte sich von 14,3 Prozent auf 17,3 Prozent. Der Überschuss erhöht sich auf 21,4 Millionen Euro von 12,7 Millionen im Vorjahr.
Das Management beschloss zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Zudem sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 47,51 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +33,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 794,87 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+59,73 % bedeutet.
KPMG schreibt im Bestätigungsvermerk, dass man den Konzernabschluss der Nagarro SE und ihrer Tochtergesellschaften geprüft hat und keine Einwendungen vorzubringen hat. Mir reicht das so.
"Im Rahmen seiner Verpflichtung zu einer starken Corporate Governance wird das Unternehmen der Hauptversammlung vorschlagen, den Aufsichtsrat zu erweitern. Die neu vorgeschlagenen Kandidaten – Martin Enderle, Hans-Paul Bürkner und Jack Clemons – bringen fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitale Transformation, Skalierung von Plattformen, Professional Services sowie Finanz- und Rechnungswesen mit. Das Unternehmen wird außerdem vorschlagen, Carl Georg Dürschmidt wieder in den Aufsichtsrat zu berufen."
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/nagarro-veroeffentlicht-seine-geprueften-ergebnisse-fuer-das-geschaeftsjahr-2024-sowie-seine-ungeprueften-ergebnisse-fuer-das-1-quartal-2025-und-bestaetigt-die-bestehende-prognose-fuer-2025/26c1b5d9-39c1-444d-aa8a-6d2d11daa184_de