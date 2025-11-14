    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    IT-Dienstleister Nagarro verdient mehr - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz im Q3 um 4,8% auf 254,6 Mio. Euro gestiegen.
    • Ebitda-Marge verbessert sich auf 17,3%, Gewinn steigt.
    • Aktienrückkaufprogramm über 20 Mio. Euro beschlossen.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Zudem will das Unternehmen das Kapital der Gesellschaft durch Einziehung eigener Aktien herabsetzen. Beschlossen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 4,8 Prozent auf 254,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse belief sich das Plus auf 9,4 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um mehr als ein Viertel auf 44 Millionen Euro. Die bereinigte Ebitda-Marge verbesserte sich von 14,3 Prozent auf 17,3 Prozent. Der Überschuss erhöht sich auf 21,4 Millionen Euro von 12,7 Millionen im Vorjahr.

    Das Management beschloss zudem, knapp 854.000 eigene Aktien einzuziehen. Zudem sollen bis zu 450.000 Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das sind - nach der Kapitalherabsetzung - rund 3,48 Prozent des Grundkapitals./err/mis

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,88 % und einem Kurs von 47,51 auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +33,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 794,87 Mio..

    Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +30,53 %/+59,73 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuellen Quartalsergebnisse von Nagarro, die trotz starker Zahlen den Kurs drücken. Kritisch wird die verspätete Veröffentlichung der Zahlen sowie die Bewertung im Vergleich zu den Fundamentaldaten gesehen. Aktienrückkäufe werden als positive Maßnahmen gewertet, die den Kurs möglicherweise stützen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.

