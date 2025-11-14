Jefferies hebt Ziel für RWE auf 54 Euro - 'Buy'

Guten Morgen!





RWE nähert sich inzwischen ja dem Jahreshoch. Dennoch glaube ich, dass die Aktie noch weiteres Potenzial hat.

Einmal natürlich weil in einer Gesellschaft, die, politisch gewollt, auf eine Elektrifizierung vieler Prozesse (Produktion, Mobilität, Wohnen) setzt, der Strombedarf ja sicher nicht weniger wird - mal ganz von den Stromfressern KI und Rechenzentren abgesehen.

MMn kann dieser Bedarf nicht von kleinen und kleinsten Stromerzeugern bedient werden. Es braucht dazu auch große Stromerzeuger, die das Netz ausbalancieren und Speichertechnologie sowie grundlastfähige Kraftwerke vorhalten. Und davon gibt es in Deutschland halt nicht so arg viele.





Was die Bewertung von RWE angeht. Das KGV dürfte aktuell nicht wirklich attraktiv sein, weil RWE noch immer in der Aufbau-/ Investitionsphase ist. Investitionen kosten immer zunächst Geld (Kapitslkosten plus Abschreibungen) bevor sie dann später Erträge abwerfen. Aber RWE will schon in 2027 je Aktie 3 Euro verdienen und 2030 sogar 4 Euro. Damit würde sich der heutige Kurs deutlich relativieren.





Zudem sollte man mMn einen Blick auf die Gesamtbewertung werfen. RWE wird aktuell mit knapp 29 Mrd Euro am Kapitalmarkt bewertet. Wenn man sich anschaut, dass RWE mit 15% an E.ON beteiligt ist, ist allein diese Beteiligung aktuell ca. 6,3 Mrd Euro wert. Dazu kommt cie Beteiligung an Amprion, die man in ein Joint Venture eingebracht hat. Der Partner musste 3,2 Mrd Euro bezahlen bzw. zusagen, die Ausschüttungen sollen hälftig geteilt werden, daher gehe ich (ohne Gewähr) davon aus, dass der ideelle Anteil der RWE an der Amprion ebenfalls ca. 3,2 Mrd Euro wert sein sollte. Nimmt man dann noch die Beteiligung an der österreichischen KELAG hinzu (RWE ist da direkt und indirekt mit etwa 37,87 % beteiligt, die KELAG ist nicht börsennotiert, hat aber 2024 ein Ergebnis von ca. 520 Mio Euro erzielt, bei einem Multipel von 10, würde sich ein Gesamtwert von etwa 5,2 Mrd Euro und damit ein Wert der RWE Beteiligung von knapp 2 Mrd Euro ergeben), sind alleine diese drei Beteiligungen etwa (wie gesagt, sehr überschlägige Rechnung) 11 Mrd Euro wert. Das eigentliche Geschäft der RWE würde damit aktuell mit lediglich 18 Mrd Euro bewertet.

Klingt für mich nicht wirklich hoch. Das wird mMn auch dadurch gestützt, dass die Aktie immer noch deutlich unter Buchwert notiert, der aktuell bei etwas über 45 Euro liegt.





Insofern würde ich meinen, dass die RWE Aktie noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Für mich bleibt RWE ein Basisinvest im (immer wichtiger werdenden) Bereich der Stromversorgung.





Wie immer natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung!

Einen schönen Tag noch allerseits.