RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage im vierten Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Colin Moody am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Die Prognoseerhöhung für 2028 bedeute Spielraum für den operativen Ergebniskonsens im mittleren Zehn-Prozent-Bereich./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / EST
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.
