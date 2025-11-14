RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragslage im vierten Geschäftsquartal sei stark gewesen, schrieb Colin Moody am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Die Prognoseerhöhung für 2028 bedeute Spielraum für den operativen Ergebniskonsens im mittleren Zehn-Prozent-Bereich./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



