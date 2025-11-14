JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Auffallend seien vor allem die neuen Ziele bis 2028, die klar besser als von ihm erwartet ausfielen, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht. Für den operativen Ergebniskonsens (bereinigtes Ebit) sieht er nun rund 20 Prozent Luft nach oben./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 91,50

Kursziel alt: 91,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



