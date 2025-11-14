    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    Gold tritt auf der Stelle – 4.175,74 USD

    Goldpreis konsolidiert fast unverändert bei 4.175,74 USD.

    Goldpreis - Gold tritt auf der Stelle – 4.175,74 USD
    Ohne größere Ausschläge pendelt der Goldpreis um 4.175,74USD. Die Veränderung von +0,10 % bleibt vernachlässigbar.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,87 %
    1 Monat +0,52 %
    3 Monate +24,65 %
    1 Jahr +63,72 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.079,52USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.175,74USD ein Wert von 38.681,5USD geworden – ein Gewinn von +286,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, da die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ein Momentum zeigt. Anleger sehen Chancen zur Gewinnrealisierung, während die steigenden Goldreserven in Schwellenländern und Käufe von Zentralbanken das Interesse an Gold als sichere Anlage untermauern. Skepsis bleibt jedoch, da einige Nutzer auf mögliche Rückgänge hinweisen, wenn sich die geopolitische Lage stabilisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    0,00 %
    +2,01 %
    -1,52 %
    +22,28 %
    +58,99 %
    +130,57 %
    +116,18 %
    +277,02 %
    +922,67 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



    Autor
    Markt Bote
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
