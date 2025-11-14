Tesla tendiert zum Verkaufssignal

Nach dem letzten großen Kurssprung aus Mitte September auf ein frisches Hoch in der Jahreshälfte bei 470,75 US-Dollar hat sich in der Tesla-Aktie kurzzeitig eine Seitwärtskonsolidierung mit einer dazugehörigen Unterstützung um 414,50 US-Dollar eingestellt. Die letzten Tage über waren von merklichen Gewinnmitnahmen geprägt, die sich am Donnerstag schließlich in einem großen Kursrutsch von über sechs Prozent unter den 50-Tage-Durchschnitt sowie die untere Begrenzung von 414,50 US-Dollar manifestiert haben. Damit liegt aus technischer Sicht nun ein kurzfristiges Verkaufssignal mit Zielen bei 392,37 und darunter 383,76 US-Dollar vor. Namhafte Unterstützungen findet die Aktie jedoch erst bei 373,00 US-Dollar vor, wo gleich zwei wichtige Supports zusammentreffen. Bis dahin könnte sich auf Sicht der nächsten Tage demnach ein Short-Engagement lohnen. Auf der Oberseite müsste mindestens das aktuelle Jahreshoch bei 488,54 US-Dollar mindestens auf Wochenbasis geknackt werden, damit die nächste Zielzone, bestehend aus dem 138,2 % Fibo bei 593,32 US-Dollar, aktiviert werden kann.

1. Short-Position unter 396,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 420,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 383,76/373,00 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3CGE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,74 - 4,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 346,8559 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 346,8559 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 402,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,26 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5A78 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,40 - 4,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 451,7556 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 451,7556 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 402,59 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 373,00 US-Dollar Hebel: 7,83 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

