Stark, aber es reicht noch nicht

An dem zuletzt besprochenen charttechnischen Setup hat sich bisweilen nichts geändert, erst ein Kurssprung über den seit 2015 bestehenden Aufwärtstrend sowie den Horizontalwiderstand von 30,40 Euro dürfte eine große Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation aktivieren und der Bayer-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen und Monate Kurspotenzial auf 33,60 sowie darüber in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) bei 36,89 Euro (fallend) verschaffen. Entsprechend dieser Vorlage würde sich nach Aktivierung des Signals ein Long-Engagement über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein anbieten. Kurzfristige Rücksetzer dürfen locker noch bis in den Bereich von 27,85 Euro talwärts reichen, maximal jedoch bis zum EMA 50 bei 26,49 Euro. Darunter würde sich das Chartbild sukzessive eintrüben und weitere Verluste forcieren.

Strikte Kostensenkungen im Agrargeschäft haben Bayer im Sommerquartal unerwarteten Rückenwind gegeben und die Aktien zur Wochenmitte zeitgleich abheben lassen. Zeitgleich hat Bayer seine im Juli angehobene währungsbereinigte Prognose bestätigt und rechnet unverändert mit einem Umsatz von 46 bis 48 Mrd. Euro sowie einem bereinigten operativen Gewinn von 9,7 bis 10,2 Mrd. Euro. Für das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten senkte Bayer jedoch die Umsatzprognose und verwies auf ein schwierigeres Marktumfeld.

Trading-Strategie:

1. Long-Chance ab 30,40 Euro , Stopp unter 29,00 Euro platzieren. Kursziele 33,60/36,89 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5ATY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,36 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26,0856 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 26,0856 Euro akt. Kurs Basiswert: 29,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 36,89 Euro Hebel: 8,02 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ8LWD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,38 - 0,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 33,5228 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 33,5228 Euro akt. Kurs Basiswert: 29,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,62 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

