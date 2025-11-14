DAX im Konsolidierungsmodus
Das Ende des teilweisen Stillstands der US-Verwaltung ließ Anleger zur Wochenmitte noch marktbereit auf Shoppingtour gehen, am darauf folgenden Tag wurden wieder Gewinne eingesammelt. Nun richtet sich der Fokus auf die wirtschaftliche Verfassung der USA und daran anknüpfend auf die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Boston-Fed-Präsidentin Susan Collins sieht hohe Hürden für weitere Lockerungen der US-Geldpolitik. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit knapp unter 50 Prozent ein nach 63 Prozent am Vortag. Erschwerend kommt hinzu, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mitteilte, dass die US-Konjunkturdaten zu Inflation und Arbeitsmarkt aus Oktober wahrscheinlich nie veröffentlicht werden.
Dieser Nachrichtenmix hat den deutschen Leitindex sichtlich verunsichert und für einen deutlichen Abschlag in Richtung 24.050 Punkte gesorgt. Gelingt es in den kommenden Stunden, eine Stabilisierung herbeizuführen und an die Gewinnserie der letzten Tage wieder anzuknüpfen, dürfte oberhalb von 24.500 Punkten ein Test des Rekordhochs bei 24.771 Zählern auf Anleger zukommen, darüber würde aus technischer Sicht ein Anstieg sogar auf 24.961 Punkte möglich. Setzen sich die Gewinnmitnahmen am letzten Handelstag dieser Woche unter das Niveau von 23.968 Punkten weiter fort, muss zwangsläufig mit noch tieferen Einschnitten in Richtung 23.845 und darunter 23.675 Punkte gerechnet werden. Wegen der aktuellen Umschichtungen an den Aktienmärkten wird es sicherlich noch zu dem einen oder anderen Fehlsignal kommen.
Aktuelle Lage
DAX bei 24.027 Punkten
VDAX baut wieder in Richtung Norm-Niveau ab, aber noch leicht erhöht
Ernüchterung nach Shutdown-Ende
RSI: um 37 fallend, (bärisch) - Sell
Stochastik: 98 (überverkauft)
MACD: 27 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 31 auf "Fear"
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 24.350 / 24.479 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.845 / 23.476 / 23.383 und 23.359 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye könnte aber noch zünden!
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (12. November 2025): Bei 17,79% (ansteigend) (Vortag: 18,17%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
Turbo LONG-Schein : DY761R - AKTIV
Einstieg Stop-Buy-Order : 24.135 Punkte
Kursziel : 24.350/24.500 Punkte
Stopp : 23.940 Punkte
Renditechance : 30/45 Prozent
Take Profit: 11,68 Euro im Schein
Zeithorizont : 3 - 5 Tage
1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY761R
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,28 - 9,29 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.039,89 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.039,89 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.027,92 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|24.479 Punkte
|Hebel:
|25,85
|Kurschance:
|+ 45 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4VQH
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,32 - 9,33 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.870,45 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.870,45 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|24.027,92 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|25,74
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
