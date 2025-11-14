DAX im Konsolidierungsmodus

Das Ende des teilweisen Stillstands der US-Verwaltung ließ Anleger zur Wochenmitte noch marktbereit auf Shoppingtour gehen, am darauf folgenden Tag wurden wieder Gewinne eingesammelt. Nun richtet sich der Fokus auf die wirtschaftliche Verfassung der USA und daran anknüpfend auf die Debatte über eine mögliche Zinssenkung im Dezember. Boston-Fed-Präsidentin Susan Collins sieht hohe Hürden für weitere Lockerungen der US-Geldpolitik. Der Zinsterminmarkt preist eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit knapp unter 50 Prozent ein nach 63 Prozent am Vortag. Erschwerend kommt hinzu, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mitteilte, dass die US-Konjunkturdaten zu Inflation und Arbeitsmarkt aus Oktober wahrscheinlich nie veröffentlicht werden.

Dieser Nachrichtenmix hat den deutschen Leitindex sichtlich verunsichert und für einen deutlichen Abschlag in Richtung 24.050 Punkte gesorgt. Gelingt es in den kommenden Stunden, eine Stabilisierung herbeizuführen und an die Gewinnserie der letzten Tage wieder anzuknüpfen, dürfte oberhalb von 24.500 Punkten ein Test des Rekordhochs bei 24.771 Zählern auf Anleger zukommen, darüber würde aus technischer Sicht ein Anstieg sogar auf 24.961 Punkte möglich. Setzen sich die Gewinnmitnahmen am letzten Handelstag dieser Woche unter das Niveau von 23.968 Punkten weiter fort, muss zwangsläufig mit noch tieferen Einschnitten in Richtung 23.845 und darunter 23.675 Punkte gerechnet werden. Wegen der aktuellen Umschichtungen an den Aktienmärkten wird es sicherlich noch zu dem einen oder anderen Fehlsignal kommen.