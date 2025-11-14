    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber im Plus +0,80 % binnen 24h

    Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,80 % auf 52,69 USD.

    Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert um +0,80 % und steht bei 52,69USD. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,41 %
    1 Monat -0,46 %
    3 Monate +37,37 %
    1 Jahr +74,46 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 30,20390USD. Heute notiert Silber bei 52,69USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.744,58USD wert – ein Zuwachs von +74,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von 5%. Während einige Beiträge auf die Käufe von Silber durch Zentralbanken hinweisen, bleibt die allgemeine Stimmung negativ, da die Silberminen nachgeben und Unsicherheit über die Marktmechanismen herrscht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -3,32 %
    +4,35 %
    -5,06 %
    +31,01 %
    +66,38 %
    +131,83 %
    +103,20 %
    +209,99 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
