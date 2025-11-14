Nagarro Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 14.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Nagarro Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,12 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +2,05 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 47,18€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der Kurs der Nagarro Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,00 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nagarro Aktie damit um +4,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -40,58 % verloren.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,45 % 1 Monat -10,23 % 3 Monate -11,00 % 1 Jahr -49,43 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 661,52 Mio. € wert.

Der IT-Dienstleister Nagarro hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Zudem will das Unternehmen das Kapital der Gesellschaft durch Einziehung eigener Aktien herabsetzen. Beschlossen wurde auch ein Aktienrückkaufprogramm im …

Nagarro's Q3 2025 results reflect a dynamic blend of growth, strategic financial maneuvers, and global workforce expansion, all while navigating currency challenges and staying committed to its annual goals.

Nagarro SE beeindruckt mit einem soliden Wachstum im dritten Quartal 2025, das durch beeindruckende Umsatz- und Gewinnsteigerungen sowie strategische Aktienrückkäufe untermauert wird.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.