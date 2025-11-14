    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Bechtle Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +6,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Bechtle Aktie. Mit einer Performance von +6,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bechtle Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,04, mit einem Plus von +6,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Bechtle Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,20 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +2,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bechtle um +13,10 % gewonnen.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,25 %
    1 Monat -0,67 %
    3 Monate -10,20 %
    1 Jahr +9,46 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Mrd. € wert.

    Bechtle übertrifft Erwartungen und bestätigt Jahresziele - Schlussspurt erwartet


    Der IT-Dienstleister Bechtle setzt nach einem überraschend starken dritten Quartal auf einen Endspurt im Schlussquartal. "Der Vorstand rechnet für das vierte Quartal mit einer weiteren Verstärkung der zuletzt bereits positiven …

    Bechtle: Starkes Comeback auf dem Wachstumspfad!


    Bechtle beeindruckt im dritten Quartal 2025 mit starkem Wachstum und setzt international Akzente.

    Bechtle Bounces Back: Growth Resurgence


    Bechtle AG showcases robust growth in Q3 2025, with international expansion fueling a notable rise in revenue and earnings.

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +15,05 %
    +14,96 %
    +11,67 %
    +0,96 %
    +23,07 %
    +5,99 %
    -31,42 %
    +181,01 %
    +678,01 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



