BayWa Aktie bricht massiv ein - 14.11.2025

Mit einer Performance von -16,72 % musste die BayWa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der BayWa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -17,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -16,72 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei BayWa insgesamt ein Minus von -74,17 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -46,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -65,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BayWa -74,26 % verloren.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -46,44 % 1 Monat -65,19 % 3 Monate -74,17 % 1 Jahr -65,62 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BayWa Aktie, die kürzlich auf 3,00 € fiel. Anleger äußern Bedenken über die finanzielle Lage des Unternehmens, insbesondere über fehlende Mittel in der Bilanz und die defizitäre Geschäftssituation. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit betrachten und bei weiter fallenden Kursen nachkaufen möchten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,70 Mio. € wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

