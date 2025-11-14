Highland Critical Minerals Aktie auf Höhenflug - 14.11.2025

Highland Critical Minerals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

Die Highland Critical Minerals Aktie konnte bisher um +14,01 % auf 1,7900€ zulegen. Das sind +0,2200 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Highland Critical Minerals Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -54,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7900€, mit einem Plus von +14,01 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Highland Critical Minerals Aktie damit um -32,81 % günstiger geworden.