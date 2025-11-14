    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighland Critical Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Highland Critical Minerals

    Besonders beachtet!

    Highland Critical Minerals Aktie auf Höhenflug - 14.11.2025

    Am 14.11.2025 ist die Highland Critical Minerals Aktie, bisher, um +14,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Highland Critical Minerals Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Highland Critical Minerals Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.11.2025

    Die Highland Critical Minerals Aktie konnte bisher um +14,01 % auf 1,7900 zulegen. Das sind +0,2200  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Highland Critical Minerals Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -54,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7900, mit einem Plus von +14,01 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Highland Critical Minerals Aktie damit um -32,81 % günstiger geworden.

    Highland Critical Minerals Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,81 %

    Informationen zur Highland Critical Minerals Aktie

    Es gibt 20 Mio. Highland Critical Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,84 Mio. € wert.

    Highland Critical Minerals Aktie jetzt kaufen?


    Highland Critical Minerals Aktie jetzt kaufen?


    Highland Critical Minerals

    +18,47 %
    -29,30 %
    +409,59 %
    ISIN:CA43005Y1007WKN:A4193E





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
