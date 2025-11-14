    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    UBS stuft Sixt-Staemme auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 102 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Zehua Jiang kappte am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Schätzungen und bezog dabei auch die 2026 anstehenden Herausforderungen ein. Grundsätzlich lobte er aber das robuste Geschäft der Bayern./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 72,50EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Zehua Jiang
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 92
    Kursziel alt: 102
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



