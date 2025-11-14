BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 260 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kappte am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht seine Schätzungen für den Finanzdienstleister. Vorausschauend rechnet er aber mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Die Aktienbewertung hält er zudem für attraktiv./rob/ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 112EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



