BERENBERG stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 260 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kappte am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht seine Schätzungen für den Finanzdienstleister. Vorausschauend rechnet er aber mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Die Aktienbewertung hält er zudem für attraktiv./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 112EUR auf Tradegate (14. November 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 260
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
